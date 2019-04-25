Белоруссия обвинила Россию в затягивании проблемы «грязной» нефти

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» заявила о затягивании российской стороной решения проблемы поставок некачественной нефти. Об этом БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря компании Марину Костюченко.
По ее словам, «Транснефть» обещала решить проблему «грязной» нефти в течение двух-трех дней, но принятие оперативных мер затягивается. «Белнефтехим» отметил, что ситуация может повлечь потерю репутации российских поставщиков нефти, и пожаловался на сложности в работе белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Ранее польский оператор PERN на неопределенное время приостановил транзит российской нефти по польскому участку нефтепровода «Дружба». Нефтеперерабатывающие заводы не могут принимать и перерабатывать сырье такого качества, которое имеется на данный момент. Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что «нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты».
Белоруссия 19 апреля заявила о снижении качества нефти, поступающей из России по южной ветке нефтепровода «Дружба». Затем загрязненное сырье дошло и до Польши. «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию. Соответствующая технологическим стандартам нефть начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» 24 апреля.
Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии, Украины, Венгрии, Словакии и Чехии. Транзит через Белоруссию обеспечивает «Гомельтранснефть Дружба». Российский отрезок трубопровода эксплуатирует «Транснефть».