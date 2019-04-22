Украина обвинила Россию в низком качестве нефти

Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта. Об этом говорится в сообщении оператора нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта».

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По заявлению украинской стороны, транспортировка и использование нефти ненадлежащего качества создают риски повреждений оборудования «Укртранснафты» — трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.

Белоруссия 19 апреля сообщила о снижении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». В сырье нашли сильное превышение содержания хлорорганических соединений, что стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Российская «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти. В настоящее время стороны обсуждают технические и компенсационные вопросы.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов, построенных в 1960-х годах. Транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию через территорию Белоруссии обеспечивает ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

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