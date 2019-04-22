Российская нефть сломала белорусский завод

Из-за некачественной российской нефти из строя вышло дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники на предприятии.

В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывало поступающую из России нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, которая увеличивает коррозию металла. «Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», — заявили на предприятии. Предварительное комиссионное обследование выявило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

На заводе усилили контроль за состоянием оборудования, увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа. Как подчеркнули представители предприятия, Мозырский НПЗ по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества.

Об ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в «Белнефтехиме» заявили 19 апреля. Российская «Транснефть» письменно признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Источник загрязнения найден на участке Самара — Унеча, что подтверждено двусторонним актом, который уже подписан. В ближайшее время стороны планируют обсудить технические и компенсационные вопросы.

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