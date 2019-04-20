Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщает БЕЛТА.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод первым обнаружил проблемы с качеством поступающей нефти. В некоторых пробах содержание хлорорганических соединений было превышено в 100 раз. У данных соединений «высокая коррозионная агрессивность», пояснил Рыбаков. «Возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», — сказал глава концерна.

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Ремонт уникального оборудования займет не менее полугода. «Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов», — заявил глава «Белнефтехима».

На завод «Нафтан» нефть с повышенным содержанием хлорорганики еще не поступила. Решено снизить загрузку мощностей предприятия на 50 процентов, чтобы лучше подготовиться для минимизации возможных последствий, сказал Рыбаков.

При этом внутренний рынок будет полностью обеспечен качественным моторным топливом, утверждают в «Белнефтехиме». Белорусским НПЗ пришлось выступить в роли фильтра, получив некачественный продукт, посетовал Рыбаков. «Над этим работаем и ждем информации от российской стороны», — заявил глава концерна.

Ущерб от поступления некачественной нефти пока сложно подсчитать. «Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов», — добавил Рыбаков.

Отношения между Россией и Белоруссией обострились из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, в результате которого топливо в республику будет поставляться по более высоким ценам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что бюджет республики потеряет 10 миллиардов долларов. Он говорил, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении, если стороны не договорятся о компенсации.

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