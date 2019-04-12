«Транснефть» ответила на намерение Белоруссии перекрыть нефтепровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба», проходящий через территорию Белоруссии, находится в удовлетворительном состоянии. Дефекты трубы можно устранить без аварийной остановки транзита топлива, сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предприятие готово помочь белорусским коллегам с ремонтом.

Так Демин ответил на слова вице-премьера республики Игорь Петришенко о том, что Минск перекроет нефтепровод, чтобы починить и обновить его. Чиновник добавил, что трубу хотят отремонтировать в том числе в связи с новыми требованиями экологии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет закрывать нефтепроводы на ремонт при необходимости, несмотря на транспортировку по ним нефти из России. Это стало ответом на запрет Москвы ввозить овощи и фрукты с территории республики. Лукашенко назвал эти ограничения со стороны России «санкциями».

По нефтепроводу «Дружба» сырье из России поставляется в Западную Европу. В 2018 году по нему было прокачано 60,4 миллиона тонн нефти, из которых 58,8 миллиона — поставки из России.

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