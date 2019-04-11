Белоруссия задумала отомстить России за остановку контрабанды

Белоруссия будет закрывать нефтепроводы на ремонт при необходимости, несмотря на транзит по ним нефти из России. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Такое решение Минска стало ответом на запрет Москвы ввозить ряд продуктов с территории республики.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия год назад не стала ремонтировать идущие через страну нефтепроводы, несмотря на их аварийное состояние. «Мы понимали, что это (закрытие трубопровода — прим. «Ленты.ру») нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — сказал он.

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Лукашенко назвал санкциями решение России запретить ввоз из Белоруссии плодоовощной продукции и продовольственных товаров. «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда», — сказал он. Лукашенко указал на необходимость «принимать соответствующие меры», а не вечно подставлять правую щеку.

России с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш с территории Белоруссии из-за опасений, что эта продукция может оказаться реэкспортом из санкционных стран. Также не исключается введение запрета на импорт клубники, пекинской капусты и шампиньонов из Белоруссии. До этого, в марте, Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки». После этого Белоруссия приостановила выдачу сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей из третьих стран для реэкспорта в Россию. Это привело к тому, что в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».

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