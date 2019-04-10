Россияне остались без салата «Цезарь»

В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей ресторанного бизнеса и торговых сетей. Дефицит спровоцировала приостановка Белоруссией с 1 апреля выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию.
Белоруссия стала одним из основных поставщиков салата романо после введения Москвой в 2014 году продэмбарго в ответ на санкции Запада — в частности, в Россию через Белоруссию попадает продукция, выращенная в Иране. Однако реальное происхождение салатов, поставляемых из республики, не ясно, сказал партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.
Несколько поставщиков подтвердили, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад, хотя в Россельхознадзоре сообщили, что такой информации к ним не поступало. В то же время официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила, что если поставлявшийся в Россию салат был выращен в Иране, проблем не должно было возникнуть. В случае же, если «иранский» салат на самом деле был выращен в «санкционных странах» и поставлялся транзитом через Белоруссию, это свидетельствует об обоснованности претензий ведомства к белорусской стороне.
Белоруссия с 1 апреля прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, поступавшую на в республику из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Белорусская сторона пошла на этот шаг после того, как в марте 2019 года Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию растительной продукции транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок «санкционки».