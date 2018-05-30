Россельхознадзор вновь запретил белорусские сыры

Россельхознадзор запретил поставку продукции с белорусского предприятия из-за повышенной концентрации антигрибкового препарата. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенном ООО "Пружанский молочный комбинат", Службой с 31 мая текущего года вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России», — говорится в сообщении.

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Россельхознадзор нашел натамицин также в продукции компании «Покет-Пак». Как говорится в сообщении ведомства, его обнаружили в белково-жировом концентрате, поставляемом этим предприятием в Россию.

Натамицин в больших дозах опасен для человека. Его использование в пищевой продукции допускается лишь в незначительном количестве.

Россельхознадзор не в первый раз запрещает поставки мясных и молочных продуктов из Белоруссии из-за неудовлетворительного качества. 22 февраля ведомство временно ограничило поставки молока и молочной продукции из Белоруссии. 14 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса с четырех белорусских предприятий.

Таким образом, с 31 мая количество белорусских компаний, продукция которых запрещена в России, достигнет 63. Помимо этого, Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила продуктовое эмбарго, в частности, морепродуктов.

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