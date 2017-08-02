Россельхознадзор запретил ввозить в страну белорусское мороженное

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию с 4 августа мороженого компании «Морозпродукт». Решение принято после того, как второй раз в лакомстве были выявлены остатки антибиотика линкомицин. Об этом сообщает сайт ведомства.

Кроме того, стало известно, что Россельхознадзор в конце июля в адрес департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь направлено письмо о выявленных случаях нарушения заявленного качественного состава йогурта и творога, произведенных компанией «Савушкин продукт».

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В конце марта ведомство ввело запрет на ввоз молока «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"») и мяса Могилевского мясокомбината.

Также белорусских коллег просили ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 12 предприятий. Среди них — Брестский и Гродненский мясокомбинаты, Молодечненский молочный комбинат, Солигорская птицефабрика, Лепельский молочно-консервный комбинат.

