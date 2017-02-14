Россельхознадзор запретил поставки мяса с четырех предприятий Белоруссии

Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Об этом РИА Новости во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Ограничения коснулись «Жлобинского мясокомбината», предприятий «Дубравский бройлер», «Смолевичи Бройлер», «Столбцовский мясоконсервный комбинат». В отношении трех последних был введен также режим усиленного лабораторного контроля.

По словам представителя российского ведомства, в продукции были повторно выявлены бактерии рода Listeriamonocytogenes и патогенные организмы, в том числе сальмонеллы.

Также в ведомстве сообщили о нарушениях качественного состава при поставках продукции с белорусских предприятий, производящих сыры. Претензии у Россельхознадзора возникли к продукции предприятия «Алигорекс», «Кобринского маслодельно-сыродельного завода» и «Пружанского молочного комбината».

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Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии, а также из Новой Зеландии из-за обнаруженного в продуктах рактопамина (запрещенный в РФ препарат для наращивания мышечной массы).

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию.