Россельхознадзор проконтролирует продукцию из Белоруссии от границы до магазина

Россельхознадзор будет отслеживать продукцию из Белоруссии от пункта пересечения границы с Россией до места реализации. Эта мера вводится по просьбе белорусской стороны, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности», — отметили там.

При этом белорусская сторона неоднократно заявляла о том, что, по ее мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России.

В российском надзорном ведомстве считают, что вводимая мера позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». Там будет организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Белоруссии.

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Региональные надзорные ведомства будут проинформированы о том, что использовать белорусскую продукцию можно только в тех случаях, если она зафиксирована в информационной системе.

Также в Россельхознадзоре считают необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это, как полагают в ведомстве, также позволит избежать возникновения спорных вопросов относительно подтверждения происхождения продукции, возникающих при отборе проб.

Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии, а также из Новой Зеландии из-за обнаруженного в продуктах рактопамина (запрещенный в РФ препарат для наращивания мышечной массы). Глава федеральной службы Сергей Данкверт добавил, что в охлажденной новозеландской говядине также были найдены листерии и бактерии кишечной палочки.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию.