Россельхознадзор забраковал 40 тонн белорусской говядины

Межрегиональное управление Россельхознадзора в Брянской и Смоленской областях запретило ввоз в Россию почти 40 тонн белорусской говядины, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что партии мяса поставлялись «в неудовлетворительном санитарном состоянии». Кроме того, на мясе были срезаны ветеринарные клейма, подтверждающие качество и пригодность мяса для пищевой переработки.

В Россельхознадзоре добавили, что, несмотря на выявленные нарушения, грузы сопровождались ветеринарными сертификатами государственной ветеринарной службы Белоруссии.

Ранее в понедельник, 6 февраля, сообщалось о вступлении в силу запрета на ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии, а также из Новой Зеландии из-за обнаруженного в продуктах рактопамина (запрещенный в РФ препарат для наращивания мышечной массы). Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что в охлажденной новозеландской говядине также были найдены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию. По его словам, «все эти данкверты — люди заинтересованные». «Вот возбудить уголовное дело, и мы его (Данкверта — прим. «Ленты.ру») достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит», — добавил глава республики.