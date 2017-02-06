Белоруссия запретила одному из мясокомбинатов поставлять продукцию в Россию

Белорусские надзорные органы по собственной инициативе ограничили поставки мясных изделий на российский рынок с одного из предприятий компании «Серволюкс». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии запретил мясокомбинату экспортировать продукцию в Россию в связи с «неоднократными нарушениями микробиологических показателей». С 3 февраля в отношении предприятия введены временные ограничения и приостановлена ветеринарная сертификация.

«Введенные департаментом ограничения стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной указанным предприятием», — отметили в Роспотребнадзоре.

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Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Белоруссии, а также из Новой Зеландии из-за обнаруженного в продуктах рактопамина (запрещенный в РФ препарат для наращивания мышечной массы). Глава федеральной службы Сергей Данкверт добавил, что в охлажденной новозеландской говядине также были найдены листерии и бактерии группы кишечной палочки.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию. По словам президента, «все эти данкверты — люди заинтересованные». «Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит», — добавил глава республики.