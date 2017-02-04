Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы из ряда европейских стран

Россельхознадзор намерен запретить ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что это решение связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.

Запрет касается мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в составе продукты переработки птицы. Также ограничения касаются кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

По словам Мелано, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах 22 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

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При этом, сообщила представитель ведомства, Россия нуждается в импорте живой птицы и инкубационных яиц из Европы, поэтому Россельхознадзор обратится к генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой в течение недели предоставить дополнительную информацию об исполнении рекомендаций кодекса международного эпизоотического бюро. Это необходимо для того, чтобы поставки продукции шли из хозяйств, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях стран-членов ЕС. «Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в Россию живой птицы», — заявила Мелано.

В настоящее время поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из стран ЕС в Россию запрещены также в рамках российского продовольственного эмбарго. Однако ограничения не распространяются на живую птицу и инкубационные яйца.