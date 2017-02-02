Россия запретит ввоз мяса из Новой Зеландии

Россия с 6 февраля запрещает ввоз говядины из Новой Зеландии из-за обнаружения в мясе стимулятора роста рактопамина (запрещен в 160 странах мира). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По словам представителя ведомства, рактопамин был выявлен в ходе регулярного мониторинга Россельхознадзора.

Обсуждение возможности снятия ограничений, отметила Мелано, может начаться только после того, как будут выявлены причины, по которым было допущено к ввозу на рынки ЕврАзЭС несоответствующее требованиям мясо. Вероятно, новозеландские органы проводят недостаточно тщательный мониторинг экспортируемой продукции, добавила она.

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По словам представителя ведомства, также рассматривается возможность введения ограничений на рыбу из-за обнаружения в ней ртути. Решение по рыбе Россельхознадзор примет в течение двух недель, добавила она.

В настоящее время ведомство запрашивает переговоры с Новой Зеландией по этим двум вопросам.

В ноябре Россельхознадзор из-за обнаружения рактопамина ввел запрет на поставки свинины из Канады и США.