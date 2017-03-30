Россельхознадзор запретил ввоз «Бабушкиной крынки» из Белоруссии

Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз продуктов с двух белорусских предприятий. Такие сведения содержатся в материалах ведомства.

В частности, запрещен ввоз продукции с предприятия «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"») и Могилевского мясокомбината.

Российское ведомство также обратилось в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 12 других предприятий. Среди них — Брестский и Гродненский мясокомбинаты, Молодечненский молочный комбинат, Солигорская птицефабрика, Лепельский молочно-консервный комбинат.

Такая просьба направлена «в связи с выявлением нарушений требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации», отмечается в сообщении Россельхознадзора.

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Ранее, с 24 марта, Россельхознадзор приостановил действие деклараций о соответствии на пять марок белорусского сыра после проведения лабораторного мониторинга. Продукция, по мнению ведомства, не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов республики из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил ведомство в необоснованных действиях.