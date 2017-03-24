Финансы
 

Россия запретила импорт сыра пяти марок из Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»

Россельхознадзор приостановил действие деклараций о соответствии на пять марок белорусского сыра после проведения лабораторного мониторинга. Продукция не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Декларации приостановлены на сорта «Раубичский» и «Тильзитер» производства филиала Рогачевского молочноконсервного комбината (МКК); «Белорусское золото» и «Альпийский» Ошмянского сыродельного завода (филиал Лидского МКК), а также «Гройцер молодой» (Браславский филиал Глубокского МКК).

«Просим учесть участников внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

В начале марта зампред правительства Белоруссии Михаил Русый заявил, что республика в 2017 году намерена увеличить поставки продовольствия на российский рынок на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов республики из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованных действиях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белоруссия нарастила поставки продовольствия в Россию
Белоруссия увеличит поставки продуктов в Россию
Россельхознадзор запретил поставки мяса с четырех предприятий Белоруссии
Последние новости
Геращенко рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в России
Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом
Вышел трейлер черной комедии про ввергнувшие город в хаос рекламные щиты
Президент ЦСКА объяснил увольнение главного тренера
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое
В Мексике пытавшаяся допрыгнуть до туристов львица упала в обрыв
СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:03 Сегодня
Эльвира Набиуллина

Железная Эльвира

Как и за что критиковали главу Банка России
12:42 Сегодня

Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое

11:15 Сегодня

НБУ прокомментировал информацию о сделках по продаже «дочек» российских банков

13:19 16 марта 2017

В Минэкономразвития назвали новую пенсионную систему безальтернативной

Финансы
 — 
00:01 10 марта 2017

«Забыть это слово — "Украина"»

Почему российские банки хотят и не могут покинуть незалежную
18:33 23 марта 2017

Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года

13:08 16 марта 2017

Песков пообещал защитить российские банки на Украине

10:09 Сегодня

Газета сообщила о срыве переговоров по продаже украинской «дочки» Сбербанка

Финансы
 — 
00:06 23 марта 2017

Все без долгу

Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
17:38 23 марта 2017

Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами

12:11 16 марта 2017

Орешкин сообщил о поднявшихся впервые за два года доходах россиян

18:42 23 марта 2017

НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине

Россия
Устроили сцену
Как театр переплетается с политикой в графике Путина
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
В Подмосковье загорелась строящаяся многоэтажка
Жириновский захотел неформально встречаться с депутатами
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Спикер Госдумы увидел признаки террористического государства на Украине
В Москве объявили план «Перехват» ради похитителя банки кофе
Все материалы
Мир
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Ле Пен вознамерилась добиться отмены антироссийских черных списков ЕС
Норвежский апелляционный суд признал россиянина виновным в связях с ИГ
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
Парное выступление
Министры России и Японии обсудили безопасность в формате «два плюс два»
Все материалы
Бывший СССР
Чисто украинское убийство
Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым
СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег
Геращенко рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в России
Жители Балаклеи сняли на видео разрывы ракет на складе ВСУ
Стало известно о первой погибшей при взрывах на военных складах на Украине
Геращенко подтвердил информацию о службе убийцы Вороненкова в Нацгвардии Украины
СМИ узнали имя убийцы Вороненкова
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаЖелезная Эльвира
Как и за что критиковали главу Банка России
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
НБУ прокомментировал информацию о сделках по продаже «дочек» российских банков
Россия запретила импорт сыра пяти марок из Белоруссии
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
Газета сообщила о срыве переговоров по продаже украинской «дочки» Сбербанка
Все материалы
Бизнес
Сборный вопрос
Найдет ли бизнес выгоды в новом налоговом маневре
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Судебный департамент раскрыл размер заработка московских судей
В Минобороны рассказали о дальнейшей судьбе расформированного Спецстроя
Шойгу назвал уровень исполнения гособоронзаказа в 2016 году
Объем производства в российской оборонке вырос на 11 процентов за год
Все материалы
Наука и техника
Все там будем
Почему невозможно уберечься от рака
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
Apple превратит iPhone и iPad в ноутбук
НАСА показало видео испытаний двигателя сверхтяжелой ракеты
Найдены молодые предшественники Млечного Пути
Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера
Все материалы
Спорт
Дэн БилзерянКарты, деньги, два угла
Как звезды спорта и шоу-бизнеса пробовали себя в ММА
Президент ЦСКА объяснил увольнение главного тренера
Игравший в «Зените» десять лет Ломбертс покинет команду
Кросби раздробил палец сопернику в матче НХЛ
Гол Месси принес Аргентине победу над Чили в квалификации ЧМ-2018
Кучеров сделал хет-трик и вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ
Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров
Все материалы
Культура
Девочки кровавые в глазах
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Манчестера у моря» до «Демона внутри»
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
«Главное — убедить людей, что они счастливы»
Джон Стейнбек и Роберт Капа о советских застольях, писателях и правительстве
Актеры «Твин Пикса» предстали в образах своих персонажей
Песня Самойловой для «Евровидения» набрала миллион просмотров на YouTube
Бывший барабанщик Boston умер во время выступления на борту круизного лайнера
Gorillaz выпустили четыре клипа на песни из грядущего альбома
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Давай по новой
Создатель интернета разочаровался в человечестве и пытается все исправить
Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ
Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»
Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word
Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Все материалы
Ценности
Ишь чего выдумали!
Уникальные опции люксовых автомобилей
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Клиенты Prada станут дизайнерами
Bugatti обеспечит автовладельцев велосипедами
На BaselWorld показали самые тонкие в мире автоматические часы
Certina показала новые дайверские часы
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Все материалы
Путешествия
Отберут последнее
Коснутся ли новые правила перевозки электроники летящих в США россиян?
«Мы делаем не крымское вино, а севастопольское»
Винодел Павел Швец — о месте России на винной карте мира
Создана не оставляющая потеков бутылка вина
Назван российский регион-рекордсмен по числу поездок в Европу
«Мафиозные туры» вызвали скандал в Сицилии
Названы лучшие направления в Турции для отдыха с детьми
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Все материалы
Из жизни
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
В Великобритании пропавшую чихуахуа нашли с помощью дрона
В Мексике пытавшаяся допрыгнуть до туристов львица упала в обрыв
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Испанку уличили в кормлении питона щенками и котятами
Все материалы
Пиджак и боб
Самое крутое автомобильное видео марта
Самые необычные ДТП
Автомобили на крышах, в бассейнах и другие непонятные аварии, достойные премии
Уже в воскресенье
Все, что нужно знать перед новым сезоном Формулы-1
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
«Хонда» дала послушать звук нового Civic Type R
Разгон Bugatti Chiron до 351 километра в час за 21 секунду показали на видео
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы