Россия запретила импорт сыра пяти марок из Белоруссии

Россельхознадзор приостановил действие деклараций о соответствии на пять марок белорусского сыра после проведения лабораторного мониторинга. Продукция не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Декларации приостановлены на сорта «Раубичский» и «Тильзитер» производства филиала Рогачевского молочноконсервного комбината (МКК); «Белорусское золото» и «Альпийский» Ошмянского сыродельного завода (филиал Лидского МКК), а также «Гройцер молодой» (Браславский филиал Глубокского МКК).

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«Просим учесть участников внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

В начале марта зампред правительства Белоруссии Михаил Русый заявил, что республика в 2017 году намерена увеличить поставки продовольствия на российский рынок на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов республики из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованных действиях.