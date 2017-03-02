Белоруссия увеличит поставки продуктов в Россию

В 2017 году Белоруссия намерена увеличить поставки продовольствия на российский рынок на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом в четверг, 2 марта, заявил зампред правительства республики Михаил Русый, сообщает ТАСС.

Только в январе белорусский экспорт вырос на 15 процентов, отметил он. По каким товарам планируется увеличение Русый не уточнил, отмечает агентство. «Мы готовы увеличивать поставки той продукции, которая будет востребована на российском рынке», — сказал зампред.

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Объемы будут утверждены на заседании совместной коллегии министерств сельского хозяйства двух государств. «Думаю, что до 15 марта мы проведем заседание, есть соответствующая договоренность с [вице-премьером Аркадием] Дворковичем и [главой российского аграрного ведомства Александром] Ткачевым»,— отметил Русый.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов республики из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В начале месяца президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованных действиях.

В январе начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза Белоруссии Алексей Богданов сообщил, что в нынешнем году Минск намерен сохранить объем экспорта продуктов в Россию на уровне прошлых лет. По его словам, Россия занимает самую большую долю в общем объеме белорусского экспорта продовольствия — 94,5 процента, за 11 месяцев 2016 года поставлено продукции на 1,95 миллиарда долларов.