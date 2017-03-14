Белоруссия нарастила поставки продовольствия в Россию

Белоруссия увеличила поставки продовольствия в Россию с начала года. Об этом во вторник, 14 марта, заявил зампред правительства республики Михаил Русый, сообщает РИА Новости.

«Мы несколько увеличили объемы поставок в январе-феврале — я думаю, что процентов на семь-восемь по сравнению с таким же периодом прошлого года», — сказал Русый.

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В ближайшее время Минск планирует подключиться к российской системе контроля овощной продукции «Меркурий», сообщил зампред правительства. По его словам, белорусская сторона уже третий год работает с российской онлайн-системой «Аргус». «Как только на границе появилась мясная или молочная продукция, ее видят все стороны сразу — куда она пошла и так далее», — сказал Русый.

При этом он подчеркнул, что упреки в адрес Белоруссии в реэкспорте овощей беспочвенны. «У нас сегодня 600 тысяч тонн прекрасного картофеля лежит в хранилищах, и мы его поставляем на экспорт. Сегодня у нас моркови предостаточно, капусты, лука. Все это мы можем предъявить, показать то, что в хранилищах лежит», — указал он.

В начале месяца Русый заявлял, что Белоруссия в 2017 году намерена увеличить поставки продовольствия на российский рынок на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов республики из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованных действиях.