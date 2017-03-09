В Белоруссию запретили ввозить птиц и цирковых животных из Подмосковья

Департамент ветеринарного надзора Минсельхозпрода Белоруссии запретил поставки птицы из Московской области. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС.

Под действия временных ограничений попала птица, дикие, цирковые и зоопарковые животные, инкубационные яйца, пух и перо. Решение было принято на основании информации от Роспотребнадзора и Россельхознадзора, отмечают в Минсельхозпроде Белоруссии.

3 марта стало известно, что в Московской области от птичьего гриппа за четыре дня погибли свыше 11 тысяч кур. Падеж произошел на государственном предприятии «Смена» в деревне Березняки Сергиево-Посадского района. Эпидемия началась там 27 февраля. На территории «Смены», где расположены 11 птичников, введен режим чрезвычайной ситуации.

Позднее Роспотребнадзор подтвердил выявление очага птичьего гриппа на сельхозпредприятии в Подмосковье.

С 14 февраля Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и яиц из ряда регионов Италии, Греции и Польши, где были выявлены вспышки птичьего гриппа.