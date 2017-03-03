В Подмосковье 11 тысяч кур погибли от птичьего гриппа

В Московской области от птичьего гриппа за четыре дня погибли свыше 11 тысяч кур. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Падеж птиц произошел на государственном предприятии «Смена» в деревне Березняки Сергиево-Посадского района. Эпидемия началась там 27 февраля. На территории «Смены», где расположены 11 птичников, введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации Вести.Ru, в феврале птичий грипп был обнаружен у лебедей, погибших на берегу реки Преголи в Калининграде. Сотрудники МЧС обнаружили трех мертвых пернатых во время рейда. В Россельхознадзоре рекомендовали местным жителям не контактировать с перелетными и водоплавающими птицами.

С 14 февраля ведомство ввело временные ограничения на ввоз живой птицы и яиц из ряда регионов Италии, Греции и Польши, где были выявлены вспышки птичьего гриппа.