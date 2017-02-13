Молдавия приостановила поставки мяса из России

Молдавия ввела временный запрет на ввоз мяса из России, Румынии, Польши и Украины из-за риска распространения вируса птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Национального агентства продовольственной безопасности Молдавии Всеволода Стамати, 50 процентов мяса птицы и яиц поставляется в Молдавию именно из этих стран. В то же время они являются «самыми большими зонами риска», отметил он.

4 февраля стало известно, что Россельхознадзор намерен запретить ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Решение связано с нарастающим темпом распространения заболевания по территории ЕС.

Вирус был выявлен в в птицеводческих хозяйствах 22 стран, в том числе Австрии, Болгарии, Великобритании, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Швеции.