Россельхознадзор запретил поставки кур и яиц из Италии

Россельхознадзор с 14 февраля ввел временные ограничения на ввоз живой птицы и яиц из ряда регионов Италии, Греции и Польши, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.

«В связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории региона Эмилия-Романья Италии с 14 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из указанного региона живой птицы и инкубационного яйца», — цитирует агентство сообщение ведомства.

По этой же причине был введен запрет на импорт аналогичной продукции из итальянского региона Венето, а также из округов Пелопонес, Восточная Македония и Фракия Греции.

Кроме того, Россельхознадзор из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии. Ограничения коснулись «Жлобинского мясокомбината», предприятий «Дубравский бройлер», «Смолевичи Бройлер», «Столбцовский мясоконсервный комбинат». В отношении трех последних введен режим усиленного лабораторного контроля.

