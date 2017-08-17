Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий, поставляющих в Россию мясо птицы и молочные продукты. Соответствующая информация в четверг, 17 августа, размещена на сайте надзорного ведомства.

В сообщении службы указано, что решения приняты в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований. Временные ограничения на поставки на территорию России начнут действовать с 18 августа.

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Запрет касается мяса птицы компании «Витконпродукт» (повторное выявление остатков тетрациклина), молока компании «Молочные горки», сгущенного молока компании «Рогачевский МКК», в которых были повторно выявлены остатки линкомицина, а также сухой молочной сыворотки компании «Савушкин продукт» (повторное выявление остатков тилозина).

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе подготовлен законопроект, предусматривающий уничтожение пищевой продукции, которая не соответствует техническим регламентам Таможенного союза. По мнению авторов документа, уничтожение не прошедших сертификацию и изъятых продуктов сократит количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

