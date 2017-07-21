Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий

Россельхознадзор временно ограничит поставку животноводческой продукции с двух белорусских предприятий, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что речь идет о предприятии «Белоруснефть-Особино» и воложинском филиале «Молодечненского молочного комбината». Власти решили, что продукция этих компаний не соответствует нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза. В частности, в мясе птицы «Белоруснефть-Особино» и молоке «Молодечненского молочного комбината» обнаружили следы антибиотиков.

Ограничения в отношении предприятий начнут действовать с 25 июля.

Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный контроль продуктов производства «Гродненского мясокомбинатя», КФХ «ДАК», компаний «Здравушка-милк», «Калинковичский мясокомбинат» и «Квинфуд» в связи с тем, что в них также выявлено присутствие антибиотиков. Аналогичные меры усиленного контроля применят к продуктам предприятия по выпуску мяса птицы «Белорусский» — там найдены листерии.

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В мае этого года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал об обнаруженных остатках лекарств от сифилиса и других венерических заболеваний в некоторой белорусской продукции.

С 30 марта Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продуктов с предприятия «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"») и Могилевского мясокомбината. Российское ведомство также обратилось в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с просьбой ввести режим усиленного контроля в отношении продукции 12 других предприятий в связи с нарушением требований и норм Евразийского экономического союза и РФ. За неделю до этого ведомство приостановило действие деклараций о соответствии на пять марок белорусского сыра после проведения лабораторного мониторинга.