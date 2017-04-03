Белорусские правоохранители со рвением взялись за «дело Данкверта»

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк утверждает, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам, передает «Интерфакс».

Конюк подчеркнул, что по версии Генпрокуратуры республики, не только Данкверт, но и другие чиновники российского ведомства вредили Белоруссии. В связи с этим правоохранительные органы продолжают доследственную проверку по «делу Данкверта».

28 марта Данкверт заявил о том, что официальная белорусская статистика поставок растениеводческой продукции не соответствуют действительности. По его словам, большая часть овощей и фруктов поступает в Россию нелегально. В частности, Россельхознадзор зафиксировал поставки 212 тысяч тонн картофеля, хотя отправлено из Белоруссии было только 80 тысяч тонн.

В начале февраля 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от белорусских силовиков возбудить уголовное дело на главу Россельхознадзора. По словам Лукашенко, «все эти данкверты — люди заинтересованные», они сами являются производителями продукции, однако не могут конкурировать по качеству продукции с Белоруссией. «Знаете, нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту (...) за нанесение ущерба государству», — сказал президент, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу.

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В этом году Белоруссия намерена сохранить объем поставок продуктов на российский рынок на уровне прошлых лет. При этом Россия фиксирует огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной.