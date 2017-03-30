Минск опроверг сообщения о реэкспорте картофеля в Россию

Заявления о реэкспорте картофеля в Россию через Белоруссию — глупость, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Владимир Гракун. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, поставляемый из республики в Россию овощ является полностью белорусским.

Он добавил, что сейчас на складах Белоруссии находится около 114 тысяч тонн картофеля. Чиновник сообщил, что в прошлом году Белоруссия получила урожай картофеля в сельхозорганизациях в размере 1,2 миллиона тонн, а с учетом урожая в подсобных хозяйствах населения — около шести миллионов тонн.

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В прошлом году, по словам Гракуна, объем поставок картофеля в Россию составил 294 тысячи тонн. Он подчеркнул, что даже по статистике видно, что в таких количествах картофель в Белоруссию не импортировался. Гракун отметил, что торговые сети могли в небольших количествах завозить ранний картофель в республику.

28 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о том, что официальная статистика Белоруссии о поставках растениеводческой продукции в РФ не соответствуют действительности. По его словам, большая часть овощей и фруктов из Белоруссии поступает в Россию нелегально.

Он заявил, в частности, что Россельхознадзор зафиксировал поставки 212 тысяч тонн картофеля, притом что отправлено из Белоруссии было только 80 тысяч тонн. Чиновник также отметил, что из Белоруссии в Россию прибыло две тысячи тонн киви.