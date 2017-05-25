В белорусском молоке нашли лекарства от сифилиса

Остатки антибиотиков для лечения сифилиса и других венерических заболеваний были обнаружены в молочной продукции белорусских предприятий. Об этом рассказал журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Rambler News Service.

Руководитель надзорного ведомства объяснил находку тем, что белорусские коллеги нацелены на то, чтобы лечить коров как можно быстрее от тех болезней, которыми они страдают. «Потому что у коров тоже хламидиоз, поэтому они просто синтетические (антибиотики — прим. «Ленты.ру») применяют, потому быстро», — отметил Данкверт.

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В апреле Данкверт сделал заявление о том, что перестал употреблять белорусский творог после выдвинутых против него обвинений со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В феврале Лукашенко поручил правоохранительным органам Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении Данкверта из-за ограничения доступа на российский рынок продукции некоторых белорусских предприятий.

Белорусские предприятия подозревают в реэкспорте санкционной продукции в Россию. Зафиксированы несоответствия между объемами ввозимых продуктов и объемами производства в республике.