Россельхознадзор начал окрашивать зеленкой контрабандное мясо из Белоруссии

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям активизировало практику окрашивания зеленкой контрабандного мяса из Белоруссии. Такое решение принято из-за возросшего числа попыток ввезти на территорию России продукции, не соответствующей требованиям надзорного ведомства, сообщает ТАСС.

«Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям из-за большого наплыва некондиционных партий говядины, поступающих с территории Белоруссии, начало применять метод денатурации незаконно ввозимого мяса раствором бриллиантовой зелени (зеленки)», — заявили в управлении.

В ведомстве агентству пояснили, что такие меры помогут сэкономить на утилизации забракованного мяса. Кроме того, окрашенную продукцию не получится ввезти повторно благодаря стойкости зеленки.

Отмечается также, что этот метод обработки мяса является законным, он предусмотрен российскими ветеринарно-санитарными правилами, однако ранее применялся редко.

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В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию.

С начала 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки продукции с ряда мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В отношении еще нескольких производителей российское надзорное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

Россия фиксирует огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай. Москва подозревает Минск в реэкспорте продукции.