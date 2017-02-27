Россельхознадзор взял под усиленный контроль девять белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщается на сайте федеральной службы.

Основанием для усиления контроля стали неудовлетворительные результаты исследований продукции животного происхождения, поступившей на территорию России из Белоруссии. В говядине, свинине и мясе птицы были выявлены патогенные микроорганизмы, сальмонеллы и незаявленные консерванты.

В списке Россельхознадзора значатся «1-ая Минская птицефабрика», агрокомбинат «Снов», «Акдимол», «Могилевский мясокомбинат», «Острожанский-К», «Молодечненский молочный комбинат», «Ошмянский сыродельный завод», «Рогачевский МКК», «Бабушкина крынка».

22 февраля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал журналистам о «нездоровой обстановке» в Белоруссии. По его словам, российские инспекторы просят ведомство не посылать их туда, так как боятся провокаций. До этого Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.