Данкверт посетовал на чрезмерное доверие белорусским производителям

Главы Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что единственная претензия, которая может возникнуть к нему у прокуратуры Белоруссии, заключается в слишком большом доверии белорусской стороне. Об этом он рассказал в интервью «Известиям», опубликованном в среду, 22 февраля.

Отвечая на вопрос об уголовном преследовании, на котором настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Данкверт отметил, что еще «мало закрыл предприятий республики». «Потому что нарушений выявлено гораздо больше», — пояснил он.

Кроме того, глава Россельхознадзора рассказал о «нездоровой обстановке» в республике. По его словам, российские инспекторы просят ведомство не посылать их туда, так как боятся провокаций. «Потом доказывай, что ты не изнасиловал кого-то в гостинице и не привез полтонны марихуаны с собой. Как это доказать в чужом государстве?» — указал Данкверт.

14 февраля Россельхознадзор ограничил поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства.

3 февраля Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию и потребовал возбудить уголовное дело против главы ведомства.