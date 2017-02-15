Глава Россельхознадзора получил запрос от белорусской прокуратуры

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, Rambler News Service.

«Пришла бумага из прокуратуры, дальше процедуры, как обычно», — сказал Данкверт. Он отметил, что недовольство Минска связано с запретом на поставки в Россию продукции некоторых белорусских предприятий.

«Их претензии в том, что они прислали предприятия закрытые и хотят проверить законность», — сообщил глава Россельхознадзора, не пояснив, о чем именно идет речь. «У нас все законно», — подчеркнул он.

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Данкверт также сказал, что не планирует в ближайшее время посещать Белоруссию, и не исключил новых нарушений в поставляемой из республики продукции.

14 февраля Россельхознадзор ограничил ввоз продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Неделей ранее были запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области.

7 февраля Министерство внутренних дел Белоруссии начало ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. Ранее в тот же день белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности полного запрета поставок мяса в Россию.

Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок.