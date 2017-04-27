Россельхознадзор вернул 20 тонн итальянских шкур домой

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея задержало в порту Новороссийска партию овечьих шкур весом 19,8 тонны из Италии. Об этом в четверг, 27 апреля, говорится в сообщении на сайте контрольного ведомства.
«При проведении документарного контроля инспекторы выявили несоответствие производителя, указанного в ветеринарном сертификате, с выданным разрешением Россельхознадзора на ввоз, что не подтверждает качество и безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении», — отметили в управлении Россельхознадзора.
Ведомство оформило декларации о возврате товара в Италию.
24 апреля Россельхознадзор не пустил в Россию гражданина Украины, который вез 30 килограммов земляных червей.
В пресс-службе ведомства уведомили, что на минувшей неделе в пунктах пропуска через госграницу с Украиной в багаже и ручной клади было выявлено почти 300 килограммов продукции животного происхождения (свинина, сало, колбаса, мед, яйца), которые перевозились с нарушением закона.