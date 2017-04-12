Свиноводы Украины сообщили о росте цен на 20 процентов

Закупочные цены на свинину на Украине в начале апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 20 процентов. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Ассоциации свиноводов Украины.

По сравнению с апрелем прошлого года свинина для продажи в розницу подорожала на 12-22 процента в зависимости от мясной части.

Материалы по теме Сало Украине! Почему страна может остаться без стратегического продукта

При этом розничные цены на эту продукцию в начале апреля снизились по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на три процента. Свиной ошеек подешевел на 2,1 процента до 101 гривны (около 213 рублей) за килограмм. Цена на свиной фарш сократилась на 3,9 процента — до 63,5 гривны (около 134 рублей) за килограмм. Стоимость свиной вырезки осталась неизменной — 109,8 гривны (около 230 рублей) за килограмм.

Украинские эксперты прогнозируют подорожание мяса на 7-12 процентов в апреле, отмечает агентство. При этом пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется украинцам в 377 гривен (795 рублей), что на восемь процентов дороже, чем в 2016 году.

В январе президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза заявил о том, что свинина может стать дефицитным товаром в стране уже летом 2017 года из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС).

По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. Падение объемов вывоза мяса эксперты поясняют участившимися случаями заражения АЧС, в связи с чем ряд стран отказались от закупок на Украине.