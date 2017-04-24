Россельхознадзор остановил на границе 30 килограммов украинских червей

Россельхознадзор не пустил в Россию гражданина Украины, который вез 30 килограммов земляных червей. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает управление ведомства по Белгородской области.

«Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность груза, у него отсутствовали», — отмечается в сообщении.

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Мужчина собирался продать червей для рыбалки или как разрыхлителей грунта, отмечает РИА Новости.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, на минувшей неделе в пунктах пропуска через государственную границу с Украиной в багаже и ручной клади было выявлено почти 300 килограммов продукции животного происхождения (свинина, сало, колбаса, мед, яйца), которые перевозились с нарушением действующего законодательства.

Ввозить в Россию и вывозить из страны живую птицу и животных (к которым по научной классификации относятся черви) можно только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.