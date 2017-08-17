Минсельхоз предложил уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты

Министерство сельского хозяйства предложило уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом в четверг, 17 августа, пишет газета «Известия».

Издание изучило подготовленный ведомством законопроект. В частности, в нем предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. По мнению авторов документа, уничтожение не прошедших сертификацию и изъятых продуктов сократит количество нарушений изготовителями правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

В Россельхознадзоре поддержали задумку министерства, но привели в качестве аргумента иную причину — не соответствующая техрегламентам пищевая продукция «представляет угрозу для здоровья граждан».

Технические регламенты Таможенного союза содержат условия по маркировке продуктов, по материалам для их упаковки, процессам производства, хранения, транспортировки.

Специалисты Россельхознадзора с 6 августа 2015 года уничтожили восемь тысяч тонн продуктов, незаконно поступивших из стран, в отношении которых Россия ввела продовольственное эмбарго. 6 августа 2016 года запрет было продлен до 31 декабря 2017 года. В сентябре правительство включило в список попавших под действие продэмбарго соль.

