Белоруссия перестала заниматься контрабандой в Россию

Белоруссия решила прекратить сертификацию продуктов питания, которые запрещены к ввозу в Россию, но попадали на ее территорию благодаря реэкспорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растамаживания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию», — рассказали в ведомстве.

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Также отмечается, что эта мера коснется только той продукции, которая попала под действие эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции. Она необходима из-за того, что реальная страна происхождения поступающих в Россию товаров зачастую остается неизвестной. Ее установлением должна заняться специальная инспекция.

Соглашения удалось достичь в результате телефонных переговоров между Россельхознадзором и замглавы Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Павловичем.

Москва неоднократно обвиняла Минск в пособничестве в поставках контрабандных товаров под видом белорусских. Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что Белоруссия утратила доверие России.

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