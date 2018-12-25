Названы первые итоги российско-белорусских переговоров

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Россия и Белоруссия создадут рабочую группу для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов, сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Группа будет состоять из представителей правительств двух стран, сказал чиновник. Он добавил, что с 2020 года Москва и Минск должны выработать предложения по формированию цены на газ.

Во вторник, 25 декабря, в Москве прошли переговоры с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и членов правительств двух стран. Они продолжались четыре часа. Предполагалось, что лидеры обсудят нюансы, связанные с налоговым маневром России в нефтяной сфере, и проведут «сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений», сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Накануне переговоров Лукашенко заявил, что, по его информации, некие «новые люди» в России не воспринимают Белоруссию как братское государство. Силуанов же отметил, что Минск потерял доверие Москвы и российская сторона не намерена дальше безвозмездно помогать своему соседу.

В середине декабря Лукашенко назвал попыткой срыва интеграции налоговый маневр в нефтяной отрасли России, из-за которого поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам.

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