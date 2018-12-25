Кремль ответил на сомнения Лукашенко о братских связях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил особый характер отношений между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 25 декабря.

Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который усомнился в том, что в Москве по-прежнему воспринимают отношения с Минском как братские. По мнению Пескова, вряд ли кто-то по обе стороны сомневается в наличии особых союзнических отношений. Он также посоветовал не выдергивать подобные заявления из контекста.

Песков также рассказал о темах предстоящих в Москве двусторонних переговоров между главами государств. В частности, стороны обсудят нюансы, связанные с проводимым РФ налоговым маневром в нефтяной сфере. Кроме того, президенты проведут «сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений», в том числе тематику развития Союзного государства РФ и Белоруссии.

По словам Лукашенко, его проинформировали о том, что новые люди в российской власти не придают значения понятию братского государства. В связи с этим он подчеркнул, что Москва является ключевым партнером для Минска.

Ранее во вторник Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.

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