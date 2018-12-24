Бывший СССР
 
Последние новости
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии
Израильский парламент распустился
Рассказавшим о бесплатной поездке детей чиновников за границу пригрозили
Запашный пожалел о разведенной вокруг него грязи
Медведев уволил скандального чиновника
«Бутырку» предложили окультурить и открыть для всех 
Россия поможет Евросоюзу избавиться от долларов
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Обнаружена новая причина зависания компьютера
Новости партнеров

Лукашенко рассказал об отказе считать Белоруссию братским России государством

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко

Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение как для Белоруссии, так и для России, однако в Москве уже не воспринимают соседнюю страну как братское государство. С таким заявлением в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко указал, что Москва является ключевым партнером для Минска. «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — добавил он.

Также президент республики напомнил, что в Минске всегда подчеркивали значимость взаимодействия между странами. «Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — объяснил Лукашенко.

Одновременно с этим Лукашенко указал, что в 2018 году стороны планировали решить проблему с ценами на газ и с компенсацией белорусской стороне за налоговый маневр в России. Глава государства заявил, что Москва не пошла навстречу Минску. «И наша часть делегации, и российская должны будут завтра на переговорах ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — затронул Лукашенко тему своего грядущего визита в российскую столицу.

Согласно сообщению белорусского информационного агентства БЕЛТА, 25 декабря Путин и Лукашенко подведут итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко и Путин обсудят 25 декабря развитие белорусско-российских отношений
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0323 декабря
Владимир Путин и Петр Порошенко

«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»

Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
18:1221 декабря

Прибывшие на Украину вертолеты показали на видео

03:25Сегодня

Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом

04:51Сегодня

Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Бывший СССР00:0712 декабря

Медвежья угроза

Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
00:56Сегодня

Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России

23:5723 декабря

Белорусы высказались о присоединении к России

15:2920 декабря

Путин назвал причину инцидента в Керченском проливе

Бывший СССР00:01 8 ноября

Сказке конец

Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
16:1023 декабря

Порошенко уравнял бойцов ОУН и УПА с ветеранами Великой Отечественной войны

08:0523 декабря

Британскому судну предложили «попробовать» пройти через Керченский пролив

22:1719 декабря

Украину пригрозили лишить безвиза

Россия
«Много из Донецка пацанов пропало. Все бухают и воруют»
Его жена и сын погибли в обстреле. Он сбежал в Россию, стал бомжом и прославился
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
Российские чиновники рассказали о будущем безвыходного лабиринта с детьми
Детям прокуроров и судей решили создать особые условия
Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте
Все материалы
Мир
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Автоматчик пострелял по посетителям кафе в канун Рождества и скрылся
От США потребовали объяснить любовь к прослушке
Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину
Израиль обвинили в симпатиях к террористам
Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России
Белорусы высказались о присоединении к России
Порошенко уравнял бойцов ОУН и УПА с ветеранами Великой Отечественной войны
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели
В США заговорили о новой Великой депрессии
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
«Аэрофлоту» присвоили высокий рейтинг корпоративного управления
«Газпром нефть» испытала новую технологию поиска углеводородов
Подарочные карты в России захотели запретить
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд
Россияне набросились на росгвардейцев после корпоратива и попали на видео
Генерал МВД попался на взятке гидроциклами и катером
Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях
Все материалы
Наука и техника
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Доказано существование планеты-разрушителя в Солнечной системе
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Создано эффективное лекарство от рака крови
Доказан редкий механизм эволюции
Все материалы
Спорт
Ловец момента
Он получил золото Олимпиады за фотографии. На его снимках спортсмены оживали
Медведеву призвали вернуться в Россию
Бывший чемпион мира по боксу захотел биться с Макгрегором
Турнир UFC перенесли ради попавшегося на допинге бывшего чемпиона
Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов
Итальянская олимпийская призерка поведала о «безумии» российских фанатов
Алина Загитова«Они же живые, не машины!»
Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли
Все материалы
Культура
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«У меня в руках было больное, обдолбанное животное»
Почему Запашный на самом деле нажаловался Путину на цирк без зверей
«Время, отведенное человечеству, истекает»
Что Стивен Хокинг знал о братьях по разуму и конце света
Раскрыты подробности продолжения «Человека-паука»
Запашный пожалел о разведенной вокруг него грязи
Назван любимый фильм года у россиян
Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами
Журналист-выдумщик вымогал деньги для несуществующих героев
Все материалы
Ценности
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
Стала известна цена самозашнуровывающихся кроссовок
Выбран самый стильный мужчина года
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Названы главные болезни туристов в новогодние праздники
Назван самый популярный город России
Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам
Британский турист накачался кокаином и прыгнул с балкона в отеле
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Все материалы
Cullinan покидает асфальт
Тест первого Rolls-Royce повышенной проходимости
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
В сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra
Компания Hyundai рассказала о новинках для России
Pontiac Trans Am из фильма со Стивом Маккуином забыли в сарае на 39 лет
Все материалы
Дом
«Я думал, она меня ударит»
Жена решила поддержать мужа, потерявшего бизнес. Это разрушило его жизнь
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру
Квартиры в России стали продаваться быстрее
Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно
Названы любимые районы богатых москвичей
Все материалы