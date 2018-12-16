Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалась защита государственного суверенитета. Об этом сообщило издание «Наша Нива».

Совещание состоялось несколько дней назад. Как утверждают два не связанных между собой источника издания, на повестке стоял вопрос о том, что делать в условиях давления со стороны России.

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — сказал один из собеседников издания.

Некоторые члены белорусского правительства высказали мнение, что на налоговые маневры нефтяного рынка России нужно отвечать не совещаниями, а реформами.

«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», — отметили сотрудники государственных структур.

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14 декабря Лукашенко дал пресс-конференцию для российских журналистов, на которой заявил, что под видом интеграции Москва продвигает идею о присоединении Белоруссии. «Некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — заявил он.

Попыткой срыва интеграции Лукашенко назвал налоговый маневр в нефтяной отрасли России, из-за которого поставляемая в Белоруссию нефть будет продаваться по мировым ценам. Он также сообщил, что Россия не платит за размещение своих военных объектов в Белоруссии.

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