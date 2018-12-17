Белоруссия открестилась от секретного совещания о независимости от России

В Белоруссии опровергли информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тайное совещание о независимости республики в «условиях давления» со стороны России. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости.

«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», — заявила она.

Материалы по теме Надежный друг Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России

16 декабря появилась информация, что Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалась защита государственного суверенитета. Отмечалось, что на повестке стоял вопрос о том, что делать в условиях давления со стороны России. Совещание якобы состоялось несколько дней назад.

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — приводились слова источника.

14 декабря Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов рассказал, что под видом интеграции Москва продвигает идею о присоединении Белоруссии. По его словам, ему поступаю прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!