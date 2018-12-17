Бывший СССР
 
Последние новости
США побоялись звать на помощь Россию и отказались от учений в Арктике
Россиянам предсказали рост тринадцатых зарплат
При взрыве в Японии пострадали десятки людей
Порошенко захотел мира на Украине
Российские госкомпании принудят к импортозамещению
Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин
Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество
Украинцы стали тратить половину заработка на еду
«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции
Новости партнеров

Белоруссия открестилась от секретного совещания о независимости от России

Перейти в «Мою Ленту»

В Белоруссии опровергли информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тайное совещание о независимости республики в «условиях давления» со стороны России. Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости.

«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», — заявила она.

16 декабря появилась информация, что Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалась защита государственного суверенитета. Отмечалось, что на повестке стоял вопрос о том, что делать в условиях давления со стороны России. Совещание якобы состоялось несколько дней назад.

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — приводились слова источника.

14 декабря Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов рассказал, что под видом интеграции Москва продвигает идею о присоединении Белоруссии. По его словам, ему поступаю прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России
Оценены перспективы вхождения Белоруссии в состав России
Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0115 декабря

Маленькая революционная страна

Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
04:02Сегодня

Порошенко захотел мира на Украине

02:01Сегодня

Украинцы стали тратить половину заработка на еду

23:5515 декабря

Стало известно официальное название новой церкви на Украине

Бывший СССР00:0018 ноября

«Все наши бездельники в Россию уехали»

В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
22:3716 декабря

Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму

20:4216 декабря

Порошенко порассуждал о продлении военного положения

17:0915 декабря

Порошенко уселся в президиуме собора украинских церквей

Бывший СССР00:0712 декабря

Медвежья угроза

Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
17:2716 декабря

Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине

15:1016 декабря

Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России

12:1615 декабря

На собор украинской церкви приехали растерянные бюджетники и радикалы

Россия
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
Россияне смогут оформить загранпаспорта с помощью криптокабин
Чиновник спилил елку для главной площади города на соседней улице
Приморцы определились с новым губернатором
Обнародованы первые данные о повторных выборах в Приморье
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
«Выслать всех к чертовой матери»
 
Число жертв страсбургского стрелка увеличилось
Во Франции нашли способ договориться с «желтыми жилетами»
Иракский президент отрекся от гражданства другого государства
Шведский профессор спасла своего аспиранта из плена террористов
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Белоруссия открестилась от секретного совещания о независимости от России
Порошенко захотел мира на Украине
Украинцы стали тратить половину заработка на еду
Порошенко уволит госслужащих из-за родственников в Крыму
Порошенко порассуждал о продлении военного положения
Разбившийся 30-летний Су-27 оказался одним из новейших на Украине
Все материалы
Экономика
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
Российские госкомпании принудят к импортозамещению
Определены самые надежные автомобили в мире
Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска
Прорыв во все стороны
Почему у россиян рушатся дома, текут трубы и падают лифты
Johnson&Johnson скрывала наличие канцерогена в детской присыпке с 1970-х
Россия передумала бойкотировать Давосский форум
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«На кого укажу — с тем и переспят»
Она попала в секту в Крыму. Ради любви наставника ее адепты готовы на все
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Задержан глава «Газпром межрегионгаз Махачкала»
«Бутырку» закроют
В Минобороны раскрыли многомиллионные хищения при ремонте зениток
Сбившая гаишника 15-летняя мажорка оказалась грабительницей
Все материалы
Наука и техника
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты
Рогозин пообещал космонавтам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель
В Египте нашли нетронутой четырехтысячелетнюю гробницу жреца
Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Хоккеист сборной России позавидовал футболистам
Головин заработал первое удаление в чемпионате Франции
Сборная России разгромила Финляндию и победила на домашнем этапе Евротура
На хоккейном турнире вместо гимна Белоруссии включили хит «Песняров»
Введенный в кому после нокаута боксер вернулся к жизни
Изгнание российского биатлониста из сборной вызвало скандал в сети
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Умер актер «Кривого зеркала»
Путин пообещал поразбираться с Cirque du Soleil в Сколково
Путин предостерег от запретов рэп-концертов
Подсчитано потраченное россиянами время на просмотр сериалов
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции
Сопротивляйся!
Весь год люди бились за выживание. Повезло не всем
Блогеры пофантазировали о тюрьме для интернет-преступников и сняли об этом клип
«Услышав ее, враги дрожали от страха»
Она была лицом Северной Кореи и пугала Запад ядерными ракетами. А теперь исчезла
Российскую молодежь предложили обучать духовным ценностям в соцсетях
Создатель Vine умер от передозировки наркотиками
Все материалы
Ценности
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
Маска «ядерная бомба» с лицом Ким Чен Ына всполошила корейцев
Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей
Хваставшийся дорогими вещами батюшка раскрыл источник своего богатства
Все материалы
Путешествия
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
В Швейцарии разбился автобус с россиянами
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Самолет развернули на полпути из-за забытого на борту донорского сердца
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Знакомство полицейской собаки с сапогами для лап рассмешило пользователей сети
Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество
Пассажир своими руками обезвредил драчунью в утреннем метро
Британка поблагодарила орангутана за ребенка после шести выкидышей
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Все материалы
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Раллийные легенды, сосланные на асфальт
Все эти машины нарисованы, но выглядят круче настоящих
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Infiniti покажет в Детройте предвестника электрического кроссовера
Honda в реальных условиях протестировала беспилотный квадроцикл
Экс-глава Porsche продлит жизнь традиционных ДВС
Все материалы
Дом
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Лидер Oasis расстанется с многомиллионным особняком
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Крым стал ипотечным лидером России
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Все материалы