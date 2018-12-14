Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для российских журналистов в Минске, передает «Интерфакс».

По словам Лукашенко, идея присоединения страны подается российской стороной под видом «глубокой интеграции». «Нам говорят — [налоговый] маневр будет, когда будет более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации. Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно», — сказал белорусский президент.

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Сам налоговый маневр в нефтяной отрасли России, из-за которого поставляемая в Белоруссию российская нефть будет продаваться по мировым ценам, Лукашенко назвал попыткой срыва интеграционного процесса. По его словам, белорусская экономика до 2025 года может потерять из-за этого до 10,8 миллиардов долларов, однако президент не считает, что это окончательно подорвет интеграционный процесс между двумя странами.

«Вот если с Путиным не договоримся, то тогда будет зиять огромная дыра в фундаменте нашей интеграции», — заявил Лукашенко. В то же время, белорусский президент уверен, что «в духовном плане нас никто не разорвет, никакие противоречия. Никогда не будет в Беларуси, как в Украине».

В июне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлял, что Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны. Подобную точку зрения высказал и сам Лукашенко на встрече с новым послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем.

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