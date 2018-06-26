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Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»

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Владимир Макей

Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны. Об этом во вторник, 26 июня, агентству ТАСС заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Так он прокомментировал слова президента страны Александра Лукашенко о том, что Белоруссия может утратить свой суверенитет в случае экономических проблем.

«Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи», — сказал Макей.

Министр также указал на то, что глава республики гипотетически предположил, что «могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны». «Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», — подчеркнул он.

Глава белорусского МИД также пообещал, что Минск будет укреплять отношения как с Россией, так и с «западным вектором», который для Белоруссии также «исключительно важен».

22 июня Александр Лукашенко заявил, что провал в экономике может привести к вооруженному конфликту в Белоруссии. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил.

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