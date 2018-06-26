Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»

Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны. Об этом во вторник, 26 июня, агентству ТАСС заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Так он прокомментировал слова президента страны Александра Лукашенко о том, что Белоруссия может утратить свой суверенитет в случае экономических проблем.

«Президент Белоруссии много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа. Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи», — сказал Макей.

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Министр также указал на то, что глава республики гипотетически предположил, что «могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны». «Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», — подчеркнул он.

Глава белорусского МИД также пообещал, что Минск будет укреплять отношения как с Россией, так и с «западным вектором», который для Белоруссии также «исключительно важен».

22 июня Александр Лукашенко заявил, что провал в экономике может привести к вооруженному конфликту в Белоруссии. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил.

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