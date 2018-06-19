Белорусские спецслужбы в борьбе с коррупцией дошли до моргов

Белорусская милиция задержала при получении взятки главного патологоанатома Минска — начальника Городского клинического патологоанатомического бюро. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД во вторник, 19 июня.

Как отмечается, взятку патологоанатом получил от представителя коммерческой структуры, который «поблагодарил» его за решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременную оплату за поставленный товар.

Оперативники получили информацию о коррупционной деятельности патологоанатома в конце мая. Выяснилось, что он брал взятки более 10 лет — общая сумма поборов составляет как минимум 200 тысяч долларов.

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В отношении взятого под стражу мужчины (на сайте Городского клинического патологоанатомического бюро указывается, что его зовут Аркадий Пучков) возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Белоруссии («Получение взятки в особо крупном размере»). Пучкову грозит до 15 лет лишения свободы.

18 июня сообщалось, что Комитет государственной безопасности Белоруссии провел крупнейшую за всю историю независимости страны антикоррупционную операцию, результатом которой стало задержание более 10 чиновников. Зачистка началась с задержания директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава страны Александра Столярова.

2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения. Белорусский лидер заявил, что правоохранительные органы страны занимаются подготовкой материалов по коррупционерам. «Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит "тяжелые" погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо», — указал он.

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