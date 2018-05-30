Помощник Лукашенко задержан за взятку

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко задержан за получение взятки в размере 200 тысяч долларов. Об аресте Сергея Ровнейко сообщает Комитет государственной безопасности страны.

«В поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились с ведома Лукашенко.

Чиновника задержали с поличным в момент получения взятки. Сразу после ареста его поместили в СИЗО, где, по словам представителей КГБ, он дает признательные показания. Если суд признает его виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сергей Ровнейко занимает пост помощника президента Белоруссии — инспектора по Гродненской области. Чиновники, занимающие эту должность, отвечают за социально-экономическую, кадровую и идеологическую политику в регионе.

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