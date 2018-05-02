В Белоруссии разоблачили «серьезного агента» иностранной разведки

Комитет государственной безопасности Белоруссии разоблачил иностранного агента. Об этом заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

«В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — заявил Вакульчик, рассказывая о работе по линии контрразведки.

По его словам, подозреваемый был задержан с поличным. Он признал вину, и в его отношении проводятся следственные действия, добавил глава КГБ.

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