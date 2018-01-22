Белоруссия усилит охрану от прибалтов и украинцев

Белоруссия усилит охрану государственной границы с Украиной и странами Прибалтики в 2018 году. Об этом сообщает агентство БЕЛТА в понедельник, 22 января.

Отмечается, что соответствующее решение президент Александр Лукашенко принял «с учетом новых элементов обстановки». Так, в их числе оказались миграционный кризис и повышение уровня террористической угрозы в странах Европы, что, по мнению белорусских властей, грозит ростом контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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В связи с этим инфраструктуру на границе и приграничной территории решено усилить, на украинском и прибалтийском направлениях появятся новые формирования погранслужбы.

16 января белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой идущую в республику беспилотную дрезину, сделанную в кустарных условиях. Отмечалось, что устройство, предположительно, создали контрабандисты для «разведки» местности.

В ноябре сообщалось о задержании в Минске украинского журналиста Павла Шаройко, который сознался в шпионаже. По данным белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ), журналист работал на советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, который собирал военные сведения.

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