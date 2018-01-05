Датские истребители сменят американцев в небе над Прибалтикой

Четыре истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил (ВВС) Дании сменят американских летчиков на дежурстве в Прибалтике в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Литвы.

С 1 сентября 2017 года миссию выполняли истребители ВВС США F-15 с авиабазы в литовском городе Шяуляй. Церемония замены контингента состоится в понедельник, 8 января. Датские экипажи были переброшены в Литву с авиабазы Скридструп.

Отмечается, что ВВС Дани заступает на дежурство в небе над Прибалтикой уже в шестой раз. Ранее они базировались в Шяуляе в 2004, 2009, 2011 и 2013 годах, а также проходили миссию с авиабазы Эмари в Эстонии в 2014 году.

В начале декабря директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщал, что НАТО разместила в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации. В этих действиях он усмотрел наступательную группировку альянса, что, по его словам, идет вразрез с обязательствами, закрепленными в Основополагающем акте Россия — НАТО.

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