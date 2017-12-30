США пообещали продолжить попытки заставить Турцию отказаться от российских С-400

Вашингтон продолжает уговаривать Турцию не приобретать российские комплексы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Пентагона Джонни Майкл.

«Мы довели до турецких должностных лиц свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400, — сказал он. — Оптимальным вариантом для Анкары остается система противоракетной обороны, совместимая со стандартами НАТО».

Майкл добавил, что США привержены ускорению поставок военного оборудования, закупленного Турцией, в тех случаях, когда это возможно.

29 декабря Москва и Анкара подписали в турецкой столице кредитное соглашение по поставкам С-400. По нему Турецкая Республика покупает две батареи С-400, причем обслуживание будет проводить местный персонал. Также упоминается желание Турции получить ЗРК собственного производства.

После того как Анкара объявила о закупке у Москвы С-400, осложнились отношения Турции со странами — членами Североатлантического альянса. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что «С-400 несовместимы с системами НАТО, и это проблема».

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